Javier Naselli sobre Vicky Xipolitakis: "Es una enferma del narcisismo psicótico"

El sábado pasado Vicky Xipolitakis pasó por PH: Podemos Hablar y contó una fuerte situación de violencia que vivió con Javier Naselli.

"Él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y lo tenía en la mano. ‘Ves que sos una tarada, vos sos esto, me tapaste el baño otra vez’. Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal. Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando", contó la blonda.

Ahora, en comunicación con Pamela a la tarde, Naselli rompió el silencio. En un mensaje que envió a Carlos Monti, el empresario aseguró que inventan "fantasías y fabulaciones" sobre su persona.

"Victoria duplica la apuesta de las fábulas día a día inventando historias insólitas junto a sus secuaces delincuentes vividores que la rodean, algunos cómplices interesados y otros quizás ensañados que le creen las historias que inventó. Todo para generar atención mediática desesperados por plata, propio de una enfermedad mental", disparó Javier.

Y cerró: "El pobrecito es mi hijo, que sigue aún preso y rehén sin haber visto la luz en nueve meses. Victoria es una enferma del narcisismo psicótico y alucinación mental grave".