Jack White vuelve a la Argentina con su banda The Raconteurs

El próximo 12 de noviembre Jack White regresa a la Argentina, esta vez al frente de uno de sus proyectos: The Raconteurs. El teatro Gran Rex, el escenario elegido.

La visita será en el marco de la gira de presentación de su tercer disco de estudio, Help Us Stranger, que saldrá a la venta el 21 de este mes. The Raconteurs es la banda integrada, además de White, por Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler.

Luego de ocho años sin actividad, el grupo adelantó en diciembre del año pasado dos temas, que ahora son parte del disco: "Sunday Driver" y "Now That You're Gone".