Insólita idea de Axel para homenajear a sus fans en el Día de la Mujer

Axel quiere homenajear a sus fans en el Día de la Mujer, y para eso le pidió a sus productores que organicen una increíble acción.

A través de un video, el cantante comentó: "A mí que me gusta estar en contacto directo con mis fans, y dado que viene el Día de la mujer, me gustaria que todas las mujeres que ese día compren una entrada para algún concierto mío tengan acceso a un meet and greet para conocerme, sacarme una foto, darme discos para que se los firme. No sé cómo pero lo quiero hacer. ¡Está bueno!", comentó.

Sus fans comenzaron la campaña en Twitter para que le den el permiso bajo el hashtag #axelsevolvióloco, y fue publicando las respuestas de sus productores.

"Es algo complicado, es algo difícil de organizar. Necesitamos el ok de Balta, sino la veo bastante complicada", le dijo uno de ellos. Otra colaboradora agregó: "estoy quemándole la cabeza a todo el mundo, es muy complicado y Balta no lo ve posible. Estamos investigando con los teatros y productores. No tiene precedente esta acción. Porque es un encuentro con fans sin límites de participación. Ni los teatro ni la ticketera lo han hecho, porque es ilimitado. Te pido que me tengas un poquito de paciencia. Por el momento, intentamos pero es un no", comentó.

"¡Por algo #MeDicenElLoco! Ojalá me dejen hacer esta locura del #8M #DiaDeLaMujer #VolverASer #LaMusicaNosUne", insistió Axel.

​Finalmente, lo logró. Así lo confirmó el artista: