Infraganti: el video de Mónica Farro cocinando en ropa interior

Mónica Farro regresó al país luego de disfrutar de su luna de miel y se mostró feliz con su esposo, el personal trainer Leandro Herrera.

Recordemos que Farro se casó, se peleó, viajó a las playas de México, y fue acusada de ser la amante del productor teatral Daniel Picone.

Ahora sorprendió a todos el video que publicó en su cuenta de Instagram. Herrera la grabó mientras le preparaba la comida. "Le pido que me haga la cena. Me hace huevos y ella come hielos. Con razón está tan flaquita. ¿Hielo comés?", se lo escucha decir, quien graba el momento de intimidad con su celular.

"Me gusta el hielo", responde Mónica.