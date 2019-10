Impactantes audios de Araceli González destruyendo a Adrián Suar

Araceli González volvió a hablar de su escandaloso conflicto con Adrián Suar por nunca haber llegado a un acuerdo por la división de bienes de su divorcio firmado en 2004, y a través de fuertes audios comentó que está en juicio con él desde hace dos años y trató de mentirosos a quienes integran su entorno.

La actriz se comunicó con la periodista Marcela Tauro y la grabación fue puesta al aire en Intrusos (América), donde todo el equipo de Jorge Rial fue tomado por sorpresa cuando escucharon que ella no quería que sus audios salgan a la luz.

Notablemente conmovida, Araceli explicó que está atravesando un momento muy difícil debido a los problemas de salud de la madre de Fabián Mazzei, su pareja, y aseguró que pudo ponerse al día en materia judicial porque en su equipo de abogados estaban muy preocupados “por las mentiras que surgen desde el entorno de Suar”.

“Yo tengo que ser muy cautelosa y no me puede salir lo visceral de adentro. Es como le digo a mis hijos, no se puede mezclar lo emocional”, sostuvo la actriz.

Araceli indicó que pudo charlar muchas “cosas de mujeres” con Tauro, y disparó contra los allegados de su ex. “Dicen que el entorno no entiende a Araceli o que Araceli está loca, pero sí entienden y se hacen los pelotudos”, afirmó la panelista de Intrusos.

“Yo no puedo hablar de cualquier cosa, tengo que salir a hablar con la verdad y ser contundente con cada cosa que diga. Esto está en juicio y en un juzgado familiar, por eso mis hijos también son cautelosos”, reveló González sobre la actitud de Flor Torrente y Toto Kirzner manteniéndose alejados de la polémica.

“El entorno de él miente y están preocupados porque saben que es verdad. Hay una demanda larguísima que se trabajó mucho no solo con abogados, sino también con contadores y mi psicóloga”, explicó la ex de Suar, asegurando que dentro de la denuncia hay mucha tela para cortar y que el productor nunca quiso llegar a un arreglo con ella. “Nunca quiso ir por el lado bueno y que nadie se entere, ni tampoco para que quede una relación más linda entre los dos y que quedemos bien con nuestros hijos después de habernos separado, nunca quiso eso”, declaró la actriz en la grabación.

“Él no fue a una audiencia y en las que fue nunca quiso un arreglo”, concluyó Araceli su audio, justo antes de pedir que no lo pasen al aire. Tras la sorpresa de los panelistas y principalmente el susto de Adrián Pallares, Rial reveló que pudo hablar con ella antes del comienzo de su programa y que recibió autorización para poder reproducirlo.

Fuente: Exitoína