Iliana Calabró, furiosa y a los gritos en vivo

Hace unos meses, Carlos Monti confirmó un affaire entre Iliana Calabró y Emilio Disi hace unos años cuando él estaba en pareja con Elvira Ferrer. La viuda del cómico también aseguró la noticia y se cruzó mediáticamente con la actriz, quien negó en todo momento aquella versión.

Sin embargo, Iliana y Elvira firmaron un acuerdo de confidencialidad para dejar atrás el escándalo. Pero eso no es todo ya que Calabró también se reunió con Monti y aceptó sus disculpas, según contó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter.

“Acepté las disculpas de Carlos. Él necesitaba disculparse”, reveló la artista en "Los Ángeles de la Mañana".

En ese momento, Yanina Latorre la interrumpió y le consultó lapidaria: “¿No te molesta cómo te hicieron quedar públicamente? En forma privada todo lindo, pero vos quedaste como una put...”.

Y ella, furiosa y a los gritos, le respondió: “¡A mí me importa tres carajos a esta altura de mi vida!. A mis hijos y mis ex son los únicos a los que les que por ahí les tendría que rendir cuentas. Ellos están bien, entonces me importan tres carajos lo que opine todo el mundo. No voy a hacer cambiar a la gente que opina mal de mí, porque opinan sin conocerme. Todo el que me conoce en este medio sabe quién es Iliana Calabró y sabe cómo me comporto y me vengo comportando a lo largo de toda su vida. El resto me refriega”.

Luego, explicó el motivo por el cual disculpó al periodista: “Si no lo hacía iba a terminar como la señora Beatriz Salomón, ante quien me saco el sombrero, con esa enfermedad por seguir llevando adelante y tratando de convencer a quien nunca se va a convencer, y diciéndole a quienes saben quién soy, quién soy. Ahí terminó y hasta acá llegó mi amor. No me importa”.

"Me dañaron mucho. Ya está. Yo quiero volver a ser feliz. A mí me quitaron la sonrisa de mi cara y yo nací para ser feliz, para entretener a la gente. Este es mi don. Yo lo que quiero es ser feliz y la única manera es soltando, soltando. El daño lo hicieron y es irreparable, se lo dije a Monti. Lo que pasé, lo pasé. El resto ya está”, concluyó sacada.

Fuente: Diario Show