El arzobispo emérito de la ciudad de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, tuvo polémicos dichos contra los programas de Marcelo Tinelli, Ángel de Brito y la comunidad LGBTQI+ . Los famosos lo pusieron en su lugar a través de las redes sociales, defendiendo a la comunidad gay, la educación sexual y la separación de la Iglesia Católica del Estado.

El cura aseguró en una columna escrita para Infocatólica.com que hay “una naturalización de lo antinatural”, y sin mencionar nombres propios, deslizó que “hay un demonio suelto en la mañana que expone los amoríos fugaces de gente de la farándula” y “un showman con probables posibilidades políticas que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines y promueve entre ellos superficiales emparejamientos”, y se quejó de que esos “engendros” –así los definió- tengan buen rating.

El primero en salir con los tapones de punta fue Tinelli: “¿De los curas pedófilos no dijo nada? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la Inquisición”.

Ángel De Brito no se quedó atrás: “Podríamos visitar al Monseñor el mes próximo con un nueva marcha del orgullo y todos las agrupaciones feministas. ¡Pañuelos verdes y banderas arcoíris! ¿Qué dicen?”.

Verónica Lozano también respondió contundente: “Señor, ocúpese de la pedofilia en la iglesia, esos si hacen daño y es un delito”.

El monseñor, que en su artículo aseguró que hay “propaganda gay apabullante que trastorna el cerebro de multitudes”, también fue retrucado por Luis Novaresio, quien durante el último fin de semana asistió junto con su novio, Braulio Bauab, a la marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires.

Connie Ansaldi redobló la apuesta y apuntó contra toda la Iglesia Católica. “No sé si reirme o llorar. En el 2019, la opinión de una persona de la Iglesia debería ser tan irrelevante como la cáscara del maní. Vayan a laburar por el amor de su Jefe”, sentenció de manera categica.

Fiel a su estilo desfachatado, Jey Mammon directamente invitó a Aguer a "salir del placard"