Hernán Cattáneo: "En el atardecer de mi carrera me siguen pasando cosas increíbles"

Considerado uno de los padres fundadores de la escena Progressive House, Hernán Cattáneo tiene más de 30 años de trayectoria como DJ, y actualmente es un activo participante del movimiento a nivel mundial. Su nombre es fundamental en la música electrónica internacional, y es sin dudas el mayor exponente argentino. Previo a sus dos presentaciones de este fin de semana en Mendoza (viernes y sábado), hablamos de todo con "El Maestro".

¿Una vez más por Mendoza?

- Es verdad, vengo seguido a Mendoza porque tengo familia. Es una provincia que está muy cerca de mi corazón. Después como profesional, como DJ, he tenido la suerte de dar grandes shows, especialmente en los últimos años, sobre todo el del Quinta Las Rosas que fue uno de los mejores shows que di en 2018.

¿Cómo serán las presentaciones de este fin de semana?

En los shows de música electrónica siempre hay un denominador común que es la impronta de cada DJ que encabeza la fecha. Yo tengo mi forma de poner música, que me caracteriza, y que tiene que ver con sonidos que arrancan suaves, sutiles, que van creando clímax y viajan por distintas estaciones. No hay dos shows iguales. Ninguna canción que sonará en las cinco horas del set del viernes se va a repetir en la fecha del sábado.

Luego de los exitosos shows que realizaste en el Teatro Colón, ¿tu objetivo fue terminar con los prejuicios que existen sobre la música electrónica?

- Históricamente los prejuicios siempre existieron en la música electrónica. Yo siempre conviví con ellos. Sin embargo hace un par de años, a partir del nacimiento de mis hijas, me junté con mi productor para plantearle que debíamos hacer algo: poner a la música electrónica en otro contexto. Hay mucha gente que por ignorancia tiene una imagen desacertada. Entonces decidimos sacar a la música electrónica del contexto habitual y la llevamos a un lugar muy respetado: el teatro Colón.Y fue un éxito descomunal. Llenamos cuatro veces el teatro y luego tuvimos que hacer un show gratuito para 50 mil personas que no habían podido conseguir entradas. Lo mismo sucedió en el Campo Argentino de Polo.

Foto: Clarín

¿Cómo es tu preparación para los shows?

- Lleva una logística importante lograr un buen balance entre el trabajo, los viajes y la familia. Es importante la preparación musical. Todos los días estoy escuchando música nueva. A eso le dedico cinco horas al día. La idea es nutrirse de nueva data para estar siempre actualizado. Luego necesitás una preparación personal, en lo físico. Estar seis horas parado en cada show, más los viajes, requiere de un estado físico de siete puntos. Yo no soy el rey del gimnasio, pero como sano, hago yoga y descanso bien. Si a esto le sumás no tener vicios, podés llevar este tipo de ritmo sin ningún problema.

¿Cómo resolvés la dualidad de ser una persona que trabaja de noche con el hombre de familia padre de tres hijas?

- Soy un tipo de día que trabaja de noche. Acá es donde radica lo importante. Yo trabajo de noche porque lo que a mí me gusta hacer sucede de noche. La mayor exigencia es combinar la familia con la carrera. Tengo tres hijas, una esposa, trato de ser un padre lo más presente posible, pero a su vez tengo una demanda de viajes muy importantes. Por ejemplo, acabo de llegar de Beirut, ahora estoy en Buenos Aires, el fin de semana viajo a Mendoza, y la semana que viene estaré en Inglaterra en el Festival de Glastonbury.

Después de 15 años viviendo en el exterior decidiste volver a vivir en Argentina. ¿Por qué tomaste esta decisión teniendo la oportunidad de vivir en cualquier país del mundo?

- La decisión tuvo que ver con mis hijas. Gracias a mi carrera yo puedo vivir en Argentina y trabajar en Japón. Obviamente que es más cómodo estar viviendo en Europa, sería lo más conveniente. Pero cuando uno tiene hijos, ellos se vuelven lo más importante. Tomamos la decisión de que nuestras hijas crecieran junto a su familia.

En todos estos años de carrera lograste ser uno de los mejores en lo que haces. ¿Qué es lo que te faltaría?

- Sería muy ambicioso y egoísta pedir más, después de la cantidad de cosas que me han pasado en estos últimos años. Tengo el privilegio que en el atardecer de mi carrera (por no decir que son los últimos, ya que tengo 54 años y pongo música desde los 12 años) me sigan pasando cosas increíbles e inesperadas como tocar en el teatro Colón, algo que ni siquiera soñás como DJ. Estoy transitando los mejores años al final de mi carrera.

Esta semana me pasó algo que me hizo muy feliz. Cuando era chico, antes de que existiera internet, leía la revista Billboard. Bueno, este mes salí en la tapa de la revista. Te juro que me emocioné como nunca. Me trajo mucha nostalgia. Es mucho más que un premio. Son pequeños reconocimientos que uno no imagina.

Ficha:

Viernes 21 (últimas entradas)

Hernán Cattáneo

Facundo Mohrr

Agustín Paoletti

Sábado 22 (Agotado)

Hernán Cattáneo

Kevin Di Serna

Valentina Chaves