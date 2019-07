HBO Max: así será el nuevo servicio de streaming de Warner

HBO anunció que unirá fuerzas con Warner Bros. para crear HBO Max, un nuevo servicio de streaming que llegará en 2020.

Además de ofrecer más de 10.000 horas de contenido, tendrá en exclusiva todos los episodios de "Friends".

Recordemos que la exitosa serie era exclusiva de Netflix. Ahora, aprovechando la noticia, hizo oficial que la serie se muda al servicio de Warner en 2020.

Pero la alianza no queda solamente en eso, también se confirmó que contarán con series originales y producciones de: New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

Por el momento no hay datos de los precios ni lanzamiento internacional. Recordemos que en el caso de Argentina, los derechos de transmisión pueden ser distintos.

Esto podría poner fin a HBO Go, ya que algunas producciones ya fueron confirmadas en exclusiva para HBO Max.