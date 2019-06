Habló Diego Maradona: "Yo no me estoy muriendo"

Diego Maradona se refirió a su estado de salud y a los rumores sobre posibles enfermedades que lo rondan desde que se sometió a una cura de sueño y rescindió su contrato con Dorados de México.

"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país, cada vez más, porque mienten, mienten, hablan de Alzheimer", arrancó casi sin preámbulos Maradona en su video de Instagram este jueves.

"No saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer. Es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", se despachó el DT, quien aseguró que "estos hijos de 'saben qué' la tiran para crear confusión, y a mí la confusión no me va".

"Porque esto es no saber hacer periodismo. Es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no. Yo gané el primer puesto jugando al fútbol", sentenció.