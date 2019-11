Esmeralda Mitre es una de las figuras más polémicas de la escena nacional. A su nutrido historial de escándalos ahora se suma la feroz acusación que hizo Fernando, un ex vecino de la actriz que aseguró que vivió un auténtico calvario durante los meses en que habitó en el mismo edificio en el que reside la rubia.

"Ella siempre le decía al encargado que tenía derecho a hacer lo que quiera en su edificio y que si quería hacer una fiesta, la hacía. Siempre decía que ella es Esmeralda Mitre y que hacía lo que quería. Fue un infierno vivir eso. En cualquier hora arrancaban los descontroles, a las 10 de la noche, eran las 7 u 8 de la mañana y seguían. Insoportable", descargó el denunciante en Involucrados. El hombre tiene una hija con síndrome de autismo, por lo cual la situación para su familia fue particularmente tensa.

Al detallar cuál fue el origen del martirio, Fernando detalló: "Nos mudamos al edificio los primeros días de diciembre del 2018, no sabíamos ni quién era. En un momento empezó a haber mucho descontrol y se hacía imposible. Llamamos a la policía y esta señora bajó totalmente enajenada a golpearnos a puño cerrado la puerta del palier privado, nos preguntó si fuimos nosotros los que llamaron a la policía y ella misma nos contó que se recorrió todo el edificio para averiguar quién fue. La situación nos dio miedo".

"Las peleas que escuchábamos no sabíamos si eran telefónicas, personales, había gritos, música y se ponía a cambiar cualquier hora". Pero el relato no terminó aquí, cuando le preguntaron sobre la cerradura cerradura de su casa detalló: "Estaba palanqueda la puerta, el carrito de la nena lo dejamos en el palier con cosas, me desapareció campera, zapatillas, etc. Muchas maldades. Nos llegó además un reflector apuntado directo a la ventana, tuvimos que ir a buscar cajas al supermercado y poner cartones en la ventana. Con mi mujer dormíamos en la cama matrimonial y la nena en la cunita al lado pegada. Era invivible".

Según el hombre, en medio del enfrentamiento con la actriz, aseguró que ella se despachó con gravísimos calificativos antisemitas: "Yo soy gallego. Me decía judío, negro y me dibujó con marcador indeleble una estrella de David".

Fernando registró en video la marca que habría estampado la actriz contra la puerta del departamento de el. "Vos llegas a mostrar ese video, yo te hago mierda. Porque yo soy Esmeralda Mitre y vos no sos nadie" y opinó: "Honestamente no sé ni a que se dedica, porta apellido en realidad", finalizó el hombre.