Granata lapidó a la nueva Vicky Vannucci espiritual

Victoria Vannucci decidió escribir un nuevo capítulo de su vida y por este motivo se separó de su esposo Matías Garfunkel, con el que tiene dos hijos en común: Indiana y Jorge Napoleón. Además, la mediática hizo un rotundo cambio de vida, según reveló su abogada Ana Rosenfeld. "Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente".

Pero la que no la perdona, a pesar de sus cambios espirituales, es Amalia Granata. La panelista y la ex tenista son enemigas íntimas, por un conflicto generado debido a sus relaciones con el "Ogro" Fabbiani. En diálogo con "Los ángeles de la mañana", Granata dijo: "Cuando hiciste tanta maldad, te volcás a lo espiritual, tenés que redimir tus culpas, y está buenísimo que pueda reencontrarse con la realidad y no estar en ese mundo soberbio en el que estuvo viviendo durante mucho tiempo. Me parece bien que quiera cambiar de vida porque le va a hacer bien. Hizo mucho mal ella y ahora si está en esa espiritualidad, en esa austeridad, que la va a hacer una mejor persona".

Invitada a "Debo decir" hace dos años, Granata recordó: "Vannucci me hizo sacar de un canal. Me siguieron pagando el contrato, pero me llamaron un día de Canal 9 y me dijeron 'no podés salir más al aire. Te vamos a seguir pagando el sueldo. Que esto quede acá, quedate tranquila, pero no podés salir en pantalla. Me pareció lo más grave de nuestra pelea".

Fuente: DiarioShow