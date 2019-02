Grammy 2019: todos los ganadores

Se realizó en Los Ángeles la edición número 61 de los Premios Grammy, los galardones de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El premio más imporante de la ceremonia se lo quedó Kacey Musgraves, que ganó como Mejor Álbum del año por su trabajo Golden Hour. Además, la cantante estadounidense se llevó otros tres Grammy, porque se impuso en la categorías Mejor Álbum Country, Mejor Performance Country y Mejor Canción Country por Space Cowboy.

Otro gran ganador fue Childish Gambino -ausente en la ceremonia-, que también ganó cuatro premios: Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Video Clip y Mejor performance Rap. Todos por el tema This is America.

Childish Gambino

Más allá de los premios, fue una noche cargada de shows musicales. Todo arrancó con la presentación de Camila Cabello, Ricky Martin y J Balvin. Juntos, a puro baile, cantaron ​Havana y luego Mi Gente. Luego otro punto alto de la noche llegó con la inesperada aparición de Michelle Obama, quien dio un discurso dedicado a las mujeres y fue ovacionada por el público.

También, en otro destacado show, se presentaron Miley Cyrus y Shaw Mendes. Los ídolos teen interpretaron una emocionante versión de In My Blood, del cantante canadiense.

En otros momentos sobresalientes de la noche se encuentran el homenaje a Dolly Parton en el que participaron Katy Perry y Miley Cyrus. Como también la presentación de H.E.R.; la artista revelación de la gala.

Otro punto alto de la gala fue la aparición de Diana Ross, quien interpretó dos de sus canciones clásicas anticipando el festejo por sus 75 años.

Por su parte, Lady Gaga realizó una gran performace interpretando Shallows, canción también nominada al Oscar por el filme Nace una estrella.

Al igual que Alicia Keys, quien ofició de conductora de la ceremonia, y se lució con un mix de canciones que, según dijo, a ella le "hubiese encantado haberlas escrito". Mientras tocaba dos pianos, cantó covers de Coldplay, Drake y Kings of Leon, entre otros.

Previo a la ceremonia principal en el estadio Staples Center se entregaron los galardones de numerosas categorías. En una de ellas, la de mejor álbum pop latino, resultó vencedora la argentina Claudia Brant, que fue reconocida por su disco Sincera.

Todos los premiados:

Mejor álbum "GOLDEN HOURS", de Kasey Musgrave

Mejor canción "THIS IS AMERICA", de Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

"This Is America" de Donald Grover y Ludwig Goransson se llevan esta noche un #GRAMMYsTNT a "Canción del año" 🎤🎼🎵



¡Felicitaciones por el #GRAMMYs! Dale RT si estás viendo ahora mismo los premios 👏🌟🏆 pic.twitter.com/Mfpj12GNSq — TNT™ América Latina (@TNTLA) 11 de febrero de 2019

Mejor grabación del año "THIS IS AMERICA", de Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson.

Mejor performance dúo o grupo pop "SHALLOW", de Lady Gaga & Bradley Cooper.

¡Este es el año de @ladygaga y Bradley Cooper! Esta noche se llevan un #GRAMMYsTNT a "Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo" por la canción "Shallow" 🏆🌟🎧



A celebrar #LittleMonsters por otro premio más para la gran artista #GRAMMYs #AStarIsBorn ❤👏 pic.twitter.com/eoGQbBOAJ3 — TNT™ América Latina (@TNTLA) 11 de febrero de 2019

Mejor álbum R&B "H.E.R.", de H.E.R.

Mejor canción de rap "GOD´S PLAN", de Drake.

Mejor Nuevo Artista: Dua Lipa

Mejor álbum de rap "INVASION OF PRIVACY", de Cardi B

Mejor álbum country "GOLDEN HOUR", de Kacey Musgraves

Mejor álbum de comedia "EQUANIMITY & THE BIRD REVELATION", de Dave Chappelle.

Mejor álbum de teatro musical "THE BAND'S VISIT", de Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk y Ari'el Stachel.

Mejor disco de música alternativa "COLORS", de Beck.

Mejor composición instrumental "BLUT UND BODEN" ("BLOOD AND SOIL"), de Terence Blanchard

Mejor arreglo instrumental o a cappella "STARS AND STRIPES FOREVER", de John Daversa.

Mejor arreglo, instrumentación y vocales "SPIDERMAN THEME", de Mark Kibble, Randy Waldman & Justin Wilson

Mejor diseño de empaque "MASSEDUCTION", de Willo Perron.

Mejor diseño de empaque de una edición limitada "SQUEEZE BOX: THE COMPLETE WORKS OF "WEIRD AL" YANKOVIC", de Meghan Foley, Annie Stoll y Al Yankovic.

Mejores notas de álbum "VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS", de David Evans.

Mejor álbum histórico "VOICES OF MISSISSIPPI: ARTISTS AND MUSICIANS DOCUMENTED BY WILLIAM FERRIS", de William Ferris, April Ledbetter y Steven Lance Ledbetter.

Mejor ingeniería de un disco no clásico "COLORS", de Beck.

Mejor remix de un álbum: "WALKING AWAY (MURA MASA REMIX)", de Alex Crossan, remixer (por tema de Haim).

Mejor álbum de audio inmerso "EYE IN THE SKY - 35TH ANNIVERSARY EDITION", de Alan Parsons.

Mejor álbum contemporáneo instrumental "STEVE GADD BAND", de Steve Gadd Band.

Mejor álbum de gospel "NEVER ALONE", de Tori Kelly.

Mejor performance de música cristiana "YOU SAY", de Lauren Daigle.

Mejor álbum de gospel "HIDING PLACE", de Tori Kelly.

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana "LOOK UP CHILD", de Lauren Daigle.

Mejor álbum de música gospel de raíces "UNEXPECTED", de Jason Crabb.

Mejor álbum de world music "FREEDOM", de Soweto Gospel Choir.

Mejor compilatorio para una banda sonora "THE GREATEST SHOWMAN", de Hugh Jackman y varios artistas.

Mejor banda sonora para medio audiovisual "BLACK PANTHER", de Ludwig Göransson.

Mejor composición para medio audiovisual "SHALLOW", de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Mejor álbum New Age "OPIUM MOON", de Opium Moon.

Mejor performance de American Roots "THE JOKE", de Brandi Carlile.

Mejor canción de American Roots "THE JOKE", de Brandi Carlile.

Mejor bluegrass album THE TRAVELIN' MCCOURYS, de The Travelin' McCourys

Mejor álbum tradicional de blues "THE BLUES IS ALIVE AND WELL", de Buddy Guy

Mejor álbum de blues contemporáneo "PLEASE DON'T BE DEAD", de Fantastic Negrito

Mejor álbum folk "ALL ASHORE", de los Punch Brothers

Mejor álbum para niños "ALL THE SOUNDS", de Lucy Kalantari & The Jazz Cats

Mejor álbum Spoken Word "FAITH - A JOURNEY FOR ALL", de Jimmy Carter

Mejor álbum latin pop "SINCERA", de Claudia Brant

Mejor álbum latin rock "AZTLÁN", de Zoé

Mejor álbum regional de música mexicana "¡MÉXICO POR SIEMPRE!", de Luis Miguel

Mejor álbum tropical latino "ANNIVERSARY", de Spanish Harlem Orchestra

Mejor álbum regional roots "NO 'ANE'I", de Kalani Pe'a

Mejor video musical "THIS IS AMERICA", de Childish Gambino

Mejor película musical "QUINCY", por Alan Hicks y Rashida Jones

Mejor performance country solo "BUTTERFLIES", de Kacey Musgraves

Mejor performance country duo "TEQUILA", por Dan + Shay

Mejor canción country "SPACE COWBOY", por Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves

Mejor performance pop solo "JOANNE (WHERE DO YOU THINK YOU'RE GOIN'?)", de Lady Gaga

Mejor álbum vocal pop tradicional "MY WAY", de Willie Nelson

Mejor Engineered Album - clásico "SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11", por Shawn Murphy y Nick Squire

Mejor productor del año - clásico ​Blanton Alspaugh Mejor performance de orquesta "​SHOSTAKOVICH: SYMPHONIES NOS. 4 & 11", por Andris Nelsons

Mejor grabación de ópera "BATES: THE (R)EVOLUTION OF STEVE JOBS"

Mejor performance coral "​MCLOSKEY: ZEALOT CANTICLES"

Mejor música de cámara - small ensemble "ANDERSON, LAURIE: LANDFALL", por Laurie Anderson & Kronos Quartet

Mejor interpretación clásica en solitario "KERNIS: VIOLIN CONCERTO", por James Ehnes; Ludovic Morlot, conductor (Seattle Symphony)

Mejor álbum solo vocal clásico "​SONGS OF ORPHEUS - MONTEVERDI, CACCINI, D'INDIA & LANDI", por Karim Sulayman; Jeannette Sorrell

Mejor compendio clásico "FUCHS: PIANO CONCERTO 'SPIRITUALIST'; POEMS OF LIFE", por JoAnn Falletta y Tim Handley

Mejor compendio de composición clásica "KERNIS: VIOLIN CONCERTO", por Aaron Jay Kernis, composer (James Ehnes, Ludovic Morlot & Seattle Symphony)

Mejor grabación dance "ELECTRICITY", por Silk City y Dua Lipa

Mejor álbum dance/electronic "WOMAN WORLDWIDE", por Justice

Mejor álbum reggae "44/876", por Sting & Shaggy

Mejor solo de jazz improvisado ​"DON'T FENCE ME IN", por John Daversa

Mejor álbum instrumental de jazz "EMANON", por The Wayne Shorter Quartet

Mejor álbum jazz de large ensemble "​AMERICAN DREAMERS", por John Daversa Big Band Featuring DACA Artists

Mejor álbum de latin jazz "BACK TO THE SUNSET", por Dafnis Prieto Big Band

Mejor performance R&B "​BEST PART", por H.E.R. Feat. Daniel Caesar

Mejor performance tradicional R&B "BET AIN'T WORTH THE HAND" por Leon Bridges y "HOW DEEP IS YOUR LOVE" por PJ Morton Featuring Yebba

Mejor canción R&B "BOO'D UP", por Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane

Mejor performance rock "WHEN BAD DOES GOOD", por Chris Cornell

Mejor performance metal "ELECTRIC MESSIAH", por High On Fire

Mejor canción rock "MASSEDUCTION", por Jack Antonoff & Annie Clark

Mejor performance rap "KING'S DEAD", por Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Mejor performance Rap/Sung ​"This is America", de Childish Gambino

Mejor productor del año, no clásico Pharrel Williams

Fuente: Clarín