Graciela Alfano le recordó a Yanina Latorre un polémico hecho del pasado

Nuevo capítulo de la interminable pelea entre Yanina Latorre y Graciela Alfano. Esta vez, las panelistas de Los ángeles de la mañana se cruzaron cuando la exvedette acusó a la mujer de Diego Latorre de haber estado involucrada en un episodio en Radio Mitre, en el que desapareció una computadora de una periodista.

Mientras analizaban las fotos de Luciana Salazar y Martín Redrado, y a modo de chiste, Alfano se ofreció a hackear los teléfonos del panel hasta que, tras escuchar un comentario de Latorre (en el que la acusó de "hacer siempre cosas ilegales"), la actriz estalló de furia. "Tenés una suspensión en Radio Mitre porque desapareció una laptop. Y te metieron una suspensión porque te pusiste muy mal cuando pidieron ver las cámaras".

Cansada de las acusaciones, Latorre habló más tarde en Hay que ver y se refirió a su eterna pelea con su compañera. "Chicos, yo no estoy haciendo nada, lo hace ella. Estoy ahí sentadita, aguantando los embates", arrancó. Y confesó: "Llega un punto que cansa, porque inventa y dice cualquier cosa. No me da ni para aclarar porque me aburre mucho su juego".