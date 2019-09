Mariana Nannis se sentó en el living de Susana Giménez y contó que Claudio Paul Caniggia había sido violento con ella y que incluso, perdió un embarazo luego de una fuerte discusión con el ex futbolista.

Las repercusiones del testimonio de la mediática no tardaron en llegar. Gonzalo Bonadeo, desde su programa en FM 94.7 Club Octubre, realizó un fuerte editorial en el que resalta los logros deportivos de Pájaro, trató de "pelotudos" a los hijos del ex futbolista y de "patética" a Susana.

Indignada con los dichos de Bonadeo, Susana Herrera, su exmujer y madre de sus hijas, habló en Pamela a la tarde sobre su experiencia con el conductor: "Mi caso ha sido un caso del que nunca se quiso hablar y cada vez que él se expresa como lo hizo ayer, yo vuelvo a revivir mi propia historia. Yo fui víctima de Gonzalo Bonadeo. Lamentablemente viví muchas situaciones de violencia. En el 2003 no era como es hoy, yo denuncié a mi marido cuando mis hijas tenían 10, 8 y 5 años. Que un hombre te pegue, te lleve puesta con una camioneta...no tienen ni idea las cosas que me hizo vivir".

"Después de quince años estoy distanciada de mis hijas porque ellas lo defienden. Nosotros tuvimos un divorcio terrible. Bonadeo me apartó, me mató, me impidió visitarlas. Les ha dado todo económicamente y las ha cuidado, pero lo peor que hizo fue haberles matado a la madre", remarcó.

Herrera aseguró que todo lo vivido la llevó a hacer cosas extremas: "Yo intenté suicidarme por todo esto. Cuando iba a ver a mis hijas él muchas veces no me dejaba verlas. Hace tres años que no les puedo dar un beso a ellas".

"Él nunca me permitió decirles a mis hijas que cuando ellas dormían su papá no estaba en la casa. Ellas no se acuerdan de su papá haciendo abandono de hogar y la más chiquita diciéndole 'papá no te vayas'. No saben de los golpes que yo recibí", añadió.

La respuesta de Bonadeo en "Pamela a la tarde":

"Nos duele mucho en casa, principalmente Carmela, mis tres hijas más grandes, porque un poco nosotros vivimos estre proceso hace 15 años. Y no fue casual que durante 15 años no quisiera hablar puntualmente de nada. Básicamente por el respeto y porque la que está involucrada es ni más ni menos que la mamá de tres de mis hijas. Todo eso incluye un compromiso de silencio que en casa podrán entender. Con más o con menos son las cosas que pasan en cualquier familia que tiene un conflicto interno", expresó Gonzalo Bonadeo en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

Y añadió: "Duele más el hecho de la acusación falsa. Me da hasta vergüenza decirlo. No soy machista, estoy del otro lado, lejos de ser machista, no soy violento, le tengo pánico a la violencia física, dar, recibir, es algo que nunca ejercí en mi vida. Es muy difícil probar lo que no hiciste, pero no lo hice".

"Si tuviera que elegir algo para decir desde el corazón, con la angustia que tengo adentro, es que no me aprecien ni me desprecien por lo que no soy, desprécienme o aprécienme por lo que sí soy y por lo que sí hice. Lo que yo no hice, no lo hice y punto. Después habrá muchas cosas por las que podrán despreciarme. Lo que quieran pero no por cosas que no hice", finalizó.