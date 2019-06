Gimena Accardi habló sobre su relación con Nico Vázquez, ¿se abren al poliamor?

Gimena Accardi estuvo invitada al ciclo LAM que conduce Ángel de Brito. Sobre la posibilidad de un trío poliamor, Accardi dijo: "No me puedo imaginar a mi marido con otra. Es re egoísta. O sea, le daría changüí, pero no me lo puedo imaginar. Mejor que no me entere".

En tanto, sostuvo que van a empezar a conversar sobre los temas vinculados a la infidelidad: "No, pero vamos a empezar a hablar. Ahora que hay tanto poliamor. Nosotros no estamos en la onda poliamor, pero me parece espectacular esa apertura mental de quienes lo están haciendo. La nueva era va camino a eso, a la antimonogamia. Nosotros estamos educados culturalmente más para otra cosa".

Sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad de su pareja, Accardi dijo: "Tendría que ver el contexto y cómo es, pero probablemente si es algo light, sí (perdonaría). Quiero decir que no sean casi dos años, que lleve una doble vida"