Gauchito Club y su "Vivo en la Playita": una experiencia refrescante

En el marco de un 2019 cargado de giras por todo el país presentando "Guandanara", Gauchito Club comienza a despedirse de su tan festejado disco debut. Y que mejor forma de hacerlo que con el lanzamiento de una experiencia audiovisual sobre el universo onírico de la banda.

"Vivo en la playita" consta de un EP en vivo, grabado en diciembre de 2018 durante su presentación oficial en la Playita de Lujan de Cuyo, y de un documental que registra, no solo el inolvidable show que fue bisagra en la historia de la banda mendocina de indie tropical, sino que además retrata en entrevistas, detalles de color e imágenes nunca vistas de conciertos anteriores, todo el camino transitado por la banda.

En este nuevo material, los Gauchitos explotan su impecable y festiva performance en vivo con un puñado de canciones que sintetizan su innovadora propuesta. A "La chica de la playa", "La pibita", "El último baile" y "The king of achuras" se le suman dos verdaderas joyas que no están en "Guandanara", pero que son parte fundamental de sus conciertos, como "Volver" (tangazo de Carlos Gardel llevado a una fusión reggae con algunos tintes de hip hop) y "Vacanos" (versión ecléctica del tema de Elmayonesa, reconocido artista mendocino).

Una apuesta fuerte en lo sonoro y audiovisual que sumará próximamente los videos en vivo de cada una de las canciones que integran el EP "Vivo en la Playita".

La intención de cerrar esta gratificante etapa que significó "Guandanara", es un claro agradecimiento de parte de la banda a su público que día a día, fecha a fecha, le hace sentir este amor reciproco. Es por esto que ya se encuentra atrincherada en su propio estudio empezando a darle formar a lo que se viene: un nuevo disco para el 2020.

Gauchito Club se planta en la cancha y se compromete con el juego, apostando a sentirse cómodos con la camiseta de su propio arte. Son quienes quizás mejor explotan su lado lúdico e integrador de otras tendencias sonoras, escribiendo un nuevo capítulo del generoso libro musical que el grupo está empeñado a honrar. Y entonces, no hay límites para la fiesta.

Sobre Gauchito Club

Gauchito Club nació en 2015 como una propuesta musical diferente en la escena nacional. Con letras directas, cotidianas y contemporáneas, sumado a melodías pegadizas, lograron un abanico muy amplio de estilos que se podría sintetizar como Indie Tropical.

Como punto de encuentro (que va desde la cumbia, funky, bolero, rock, reggae, salsa, hiphop, electrónica, indie y flamenco entre otros), logran reflejar el mensaje de una generación lucida y libre, como también vulnerable, ciclotímica e incoherente.

Gauchito Club se propone observar y reflejar "la realidad" a través de un lente sin prejuicios que va de lo popular a lo vanguardista.

Hablan de amor y desamor, del morfi, amigos y el fulbito, la vida, las pasiones, la soledad y el mundo... pero siempre tomado desde la poética forma de una conver- sación entre amigos."Bajar la lírica al piso para que sea un lenguaje entendido por todos".