Game of Thrones: George R.R. Martin anticipó las nuevas series que se vienen

Quedan sólo dos episodios de Game of Thrones, pero HBO ya está preparando el futuro de la franquicia y hay varias series preparándose.

En su propio sitio, el autor de los libros, George R.R. Martin, anticipó: "Los reportes de internet son poco confiables. Teníamos tres shows sucesores de Game of Thrones diferentes (no me gusta decirles spin-offs) en HBO y tres de ellos avanzan muy bien".

Aunque no sabemos de qué se tratan estas series, Martin continuó: "El que no debo llamar ‘The Long Night’ empezará su rodaje más tarde este año y los otros dos todavía se están escribiendo, pero están cerca de terminar. ¿De qué tratan? No puedo decir. Pero, tal vez, algunos de ustedes deberían leer ‘Fire and Blood’ y elaborar sus propias teorías".