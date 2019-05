Furiosa por las críticas, Cardi B se desnudó por completo en un video

Cardi B, una de las mayores estrellas del rap en la actualidad, se llevó todas las miradas en la alfombra roja de los Billboard Music Awards por el hecho de casi dejar ver su vagina a causa del profundo corte de su vestido.

Miles de usuarios en las redes sociales viralizaron la imagen de lo que parece ser su parte más íntima, lo que desató la furia de la cantante de 26 años, que se desnudó por completo para desmentir las versiones y hasta brindar una peculiar clase sobre la genitalidad femenina.

Cardi B en los Billboard Awards 2019

El look de Cardy B en los Billobard Awards 2019 que desató múltiples comentarios en las redes

“Para todos los hijos de puta que andan por ahí haciendo circular esa foto, diciendo ‘Eh, la vagina de Cardi, eh la vagina de Cardi. Mi vagina está áca, de acá salió mi hija”, declara la rapera en el video donde posa con su pierna alzada.

“Esta es la parte que se me ve cuando hago así con la pierna”, señaló Cardi para mostrar su cola. “Esto es solo mi culo. Saben que cuando una tiene un culo gordo. Esta parte de acá es lo que hace que el pene se sienta cómodo”, disparó.

“¿Ahora todos se mueren de ganas de verme la vagina? Me hubieran ido a ver cuando era una maldita stripper y me promovía. Ahora ya es muy tarde”, sentenció la rapera grabándose como Dios la trajo al mundo. Belcalis Almánzar, nombre de nacimiento de la artista, trabajó como stripper a los diecinueve años, razón por la cual se hizo un aumento de pechos y cirugía plástica. Ese fue su empleo hasta el 2015, año en el que comenzó con su carrera musical. Actualmente, ya lanzó diez sencillos, un álbum y en la gala de ayer se quedó con dos galardones: el de Mejor Artista de Rap Feminina y el de Mejor Canción de Rap, por I Like it, su tema junto a Bad Bunny.

Días atrás, Cardi B ya había expuesto su desnudez en las redes al grabarse cuando le practicaban una sesión de depilación definitiva, justamente, en su vagina.

