Este 8 de marzo, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realiza se realiza el tercer Paro Internacional Feminista y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travesti y Trans. Y en ese contexto, en las redes sociales castigaron duramente a Nik luego de una serie de posteos saludando por este día tan particular.

El dibujante compartió más de diez ilustraciones de Gaturro con diversos mensajes para las mujeres, pero en todos coincidía una frase: Feliz día de la mujer. Y como afortunadamente esta fecha hace tiempo que dejó de ser un "festejo", ya que se utiliza más como una jornada de lucha y para visibilizar las desigualdades de género, y las problemáticas por las que viene reclamando desde el feminismo, el revuelo en las redes fue mayúsculo.

En este sentido, uno de los posteos de Nik que generó más indignación fue el que decía: "Las mujeres son los únicos seres capaces de amar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor". Allí se concentró la mayor cantidad de críticas al humorista.

"Y las boludas que limpiamos, cocinamos, planchamos, lavamos, tenemos hijos, los cuidamos, educamos, llevamos al colegio, nos bancamos reuniones escolares, cuidamos las mascotas y plantas y este hdp sacó las jubilaciones de ama de casa"; "No es un día feliz,se conmemora la muerte de muchas mujeres que murieron en una fábrica por reclamar sus derechos"; "amate un poco y borra esto"; "Qué horror, señor"; "Usted no aprende verdad?"; "¿Estás queriendo decir, entre otras cosas, que los hombres no son capaces de amar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor? ¿y estás diciendo que las mujeres son solo "seres emotivos", concepto obsoleto y machista? ¿De verdad? ¿En 2019?", fueron algunas de las respuestas de los seguidoras que lo repudiaron en Twitter.

