Fuerte guerra entre los hijos de la Coca Sarli por la herencia

A pocas semanas de la muerte Isabel “Coca” Sarli, sus dos hijos, Martín e Isabelita, se encuentran enfrentados por la herencia de la diva.

En una serie de audios, él reveló que duda que el dinero se haya repartido de la manera correspondiente pese a haberse leído el documento que expresa la última voluntad de su mamá.

"Yo no estoy peleado ni enemistado con mi hermana, pero me bloqueó en el celular y no me contesta los llamados, no me puedo comunicar con ella", dice en un audio puesto al aire por el canal América.

"Tiempo atrás hemos hablado mucho sobre lo que pasaría cuando llegue este momento, muchas cosas que hablamos con mi madre, y parece que ella se olvidó completamente de lo hablado, pero bueno, creo que el tiempo acomodará las cosas", agrega.

Las dudas de Martín comenzaron cuando le hicieron hablar con el abogado de su hermana y la mala reacción que el letrado tuvo cuando decidió poner su propio representante para tratar el tema de la casa de su mamá. También desmintió tener problemas de ludopatía.

Sarli murió el 25 de junio, a los 89 años y tras estar internada desde principios del mes pasado en el Hospital de San Isidro, luego de sufrir complicaciones por una fractura de cadera que tuvo en marzo y un cuadro de infección urinaria.

Fuente: Rating Cero