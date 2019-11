Fuerte escrache de Jorge Rial a un conocido periodista: el motivo

Jorge Rial reveló que Nicolás Wiñazki, periodista del Grupo Clarín, dio una información sobre él sabiendo que era falsa.

Cuando Rial lanzó el portal Big Bang News, aseguró: "Me tiraron por la cabeza que mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki. Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres".

Rial contó la conversación que tuvo con Wiñazki en el nuevo programa de Dady Brieva El Destape: "Le pregunté: '¿Pero buscaste alguna prueba?'. 'Ninguna. Todos tus papeles están muy bien', me dijo. '¿Y entonces?' le digo. 'Tengo que seguir para adelante', me respondió. Y siguió para adelante nomás". En aquella oportunidad, Jorge y Wiñazki tuvieron un cruce en Twitter en relación a lo publicado en la nota.