Fuerte discusión entre Sol Pérez y Cristian U, luego de que ella ratificara su denuncia

El programa Involucrados presentó el lunes al mediodía un móvil con Cristian U para hablar sobre el caso de lesiones graves por el que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, pero casi no se habló del tema. La charla se desvió por completo cuando Sol Pérez, panelista del ciclo, contó que sufrió acoso de parte del hombre cuando trabajaban juntos en Combate.

Mariano Iúdica les pidió a sus panelistas que le hicieran alguna pregunta al ex Gran Hermano sobre el caso por el que fue condenado, pero Sol Pérez le hizo un gesto indicando que ella no quería hacerle consultas. Iúdica, sin saber qué era lo que había ocurrido, dijo: "Ella es integrante de mi programa y la veo con una cara de… No tengo idea de la pelea entre ustedes".

A lo que Sol Pérez indicó: "No hay problema. Yo ya conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación. Otra chica, llamada Estefanía Berardi, también dijo que vivió la misma situación. Él (por Cristian U) dijo 'ella le daba besos a todo el mundo. Y no le daba besos a nadie y, por más que bese a todo el mundo, si yo no le quiero dar un beso a una persona, no se lo doy".

Cristian U no se quedó callado: "No hables de mí, Sol. Dijiste que lo ibas a llevar a la Justicia y no lo hiciste".

Sol Pérez: —No tengo tiempo, si no te la haría.

Cristian U: —Bueno, superalo.

Sol Pérez: — ¿Qué "superalo"? Estamos hablando de un acoso a una mujer.

Cristian U: —Está bien, Sol. Llevalo a la Justicia.

Sol Pérez: —Tengo de testigos a amiguitos tuyos que les pedías que mintieran para tenerlos de testigos. (Nacho) Nayar es testigo.

Cristian U: — Esto es lo que pasa con estas personas cuando llevan a la televisión casos tan serios y meten a la Justicia y dicen "voy a hacer la denuncia". Si no lo hacés es porque no tenés nada, dejen de agarrarse de estas cosas que son tan frágiles para las minas.

Sol Pérez: —Si yo digo que sufrí acoso y él sale a hacerse cargo de una situación cuando nadie lo nombró… Dijo: "Ay, chicos, es Sol Pérez, ¿le vamos a creer que alguien la acosó?".

Iúdica interrumpió la discusión porque era hora de finalizar el programa. Les pidió disculpas a los dos porque no sabía de esta situación pasada entre ellos. Cristian U se limitó a decir que Estefanía Berardi, la chica que según Sol Pérez también había sido acosada, tuvo una relación sentimental con él.

La panelista empezó a leer un mensaje que le había mandado en ese preciso momento Berardi, pero la tuvieron que interrumpir porque ya se habían pasado del tiempo. Por ese motivo Iúdica invitó a Cristian U al programa al día siguiente para hablar más en detalle.