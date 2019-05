Franco Masini habló del rumor de romance con Mariano Martínez

La relación de amistad entre Franco Masini y Mariano Martínez, quienes se conocieron en las grabaciones de Amar después de amar, se colmó de rumores de amor y romance. Los usuarios de las redes sociales opinaban que eran "cariñosos por demás" y que se dejaban muchos "me gusta" y comentarios en los posteos de Instagram.

De esto habló Masini en Por si las Moscas y negó rotundamente que algo entre ellos haya sucedido: "Lo más loco que me inventaron fue que estaba en pareja con Mariano Martínez"."Cuando lo vi, no lo podía creer. Somos amigos íntimos, salir a aclararlo hasta me parecía una falta de respeto", agregó.

Además, habló del supuesto noviazgo con "Jujuy" Jiménez: "Dicen que le robé el corazón. Si realmente estuviera en pareja, lo contaría, no tendría problema. No tengo nada que ocultar, por eso me lo tomo tan relajado".

Fuente: Diario Show