Fracasó la mediación entre Juan Darthés y Anita Coacci

La audiencia de mediación penal prevista para esta mañana entre Juan Darthés y Anita Coacci fracasó ante la ausencia del actor, quien exigía que la actriz se retractara de su acusación.

Recordemos que Anita Coacci escribió en febrero de 2018 un posteo en su cuenta de Facebook en el que relató el supuesto abuso sexual del que habría sido víctima. En un tramo de la carta expresa lo siguiente: "En un parate de la grabación (de la ficción Gasoleros) estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco. Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto".

Facebook

Como confirmara ayer el sitio La Nación, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, el actor no viajó al país desde su domicilio actual en Brasil, por sufrir una "depresión profunda". Sin embargo, en la audiencia, el abogado no presentó certificado médico que acreditara dicha depresión.