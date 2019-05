Florencia Bertotti reveló por qué no volvió nunca más a la mesa de Mirtha

En plena promoción de la comedia teatral Cien metros cuadrados, que protagoniza junto a María Valenzuela y Stefano Di Gregorio, Florencia Bertotti brindó un móvil al programa Intrusos, en el que se paseó por diferentes tópicos.

"¿Vos tenés algún conflicto con Mirtha Legrand, que después de haber hecho La dueña nunca más te sentaste a su mesa?", le preguntó a la ex Floricienta el periodista Adrián Pallares, en relación a la tira de 2012 liderada por la conductora de Almorzando.

La respuesta de Bertotti fue contundente: "¡No!", exclamó la actriz, para luego dar su fundamentación de por qué no la vemos en las tradicionales mesas de La Chiqui. "Es mucho más simple, y yo soy mucho más simple de lo que parezco en mis decisiones. Lo de Mirtha es los fines de semana y yo los fines de semana me voy al campo. Me voy los viernes a la tarde y vuelvo los lunes a la mañana. Ese es el espacio en el que me voy del mundo", aclaró.

Asimismo, recordó cómo fue la experiencia de trabajar junto a la diva, quien actualmente se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica por una brida abdominal. "Con Mirtha está todo re bien, trabajé con ella, tuvimos una re buena relación, un buen vínculo, una buena dinámica, yo hacía de su nieta y fue una linda experiencia. Pero yo decía 'ay, no, ir a lo de Mirtha el fin de semana, no. Me tengo que quedar acá, producirme, tiene que ver con eso'", se sinceró la actriz, echando así por tierra las especulaciones.