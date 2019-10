Florencia Peña confesó el difícil momento que atravesó en los primeros años de su carrera artística en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

“Sufrí mucho mi adolescencia porque teníamos naturalizadas cosas impensadas. Mis compañeros me tocaban desde un lugar lúdico y yo estaba incómoda pero sentía que tenía que pasarme por tener tetas grandes”, expresó Flor.

Además confesó: "Me operé a los 19 achicándome el pecho. Salí rápidamente del lugar de sex-symbol porque generé un camino personal que no tiene que ver con cómo es mi cuerpo".

Sobre la viralización de sus videos íntimos años atrás, Flor afirmó: "Una cosa es que yo haya podido procesar y otra es que los que me hicieron daño paguen. Aún no podemos con la justicia saber quién me hackeó”.