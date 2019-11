Flor Peña es la mejor actriz de teatro y festejó desde su cama con una foto hot

Florencia Peña se quedó con el premio ACE en la categoría de mejor actriz por su labor en la obra Cabaret, que ganó 8 estatuillas en total, y festejó publicando una foto desde su cama posando en tanga.

"Así de feliz me levanto hoy!! Noche hermosa y llena de alegría y festejo. #CABARET es y será sin dudas un nuevo punto de inflexión en mi carrera. Actuar me hace feliz. Me sana. Me ayuda a vivir", comenzó escribiendo la actriz en el post de Instagram.

"Fue un gran año para este grupo hermoso con el que cada noche nos subimos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar. Noche mágica llena de reconocimientos. Gracias a los que nos eligen cada semana. Gracias Ace por los 8 premios con los que fuimos distinguidos", agregó.

Peña, que además es jurado de Showmatch, disfrutó la velada de la Asociación de Cronistas del Espectáculo y compartió, fiel a su estilo sensual e irreverente, su felicidad con todos sus seguidores a través de la foto que fue alabada por la platea masculina.