Flavio Mendoza destrozó a Antonio Gasalla: "Se metió con..."

En un principio, Flavio Mendoza había elegido a Antonio Gasalla para que formara parte de su obra teatral, que se presentará el próximo verano en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, sus planes quedaron en la nada luego de que el comediante decidiera bajarse del proyecto cuando Mendoza se ausentó a uno de los ensayos, según comentó en su momento Rodrigo Lussich.

Furioso por la actitud del artista, el actual jurado del BAR del Súper Bailando realizó su descargo en Los Ángeles de la Mañana: "Me cansé de la falta de respeto, las vacas sagradas se acabaron. Él dijo que se bajó, que les quede muy claro que el productor del espectáculo, el que ponía la plata y lo contrataba era Flavio Mendoza. Me pareció de mal gusto su actitud, lo venimos tapando hace muchos años, le hizo lo mismo a montones de personas y no está bien".

"Yo tuve una conversación telefónica con él, y no voy a decir lo que me dijo. Si lo tenía enfrente cuando me lo dijo yo no sé la actitud que hubiera tomado. Fue muy feo, algo doloroso para un padre. Se metió con mi hijo de manera directa, con muy mal gusto", agregó.

Luego hizo referencia al alzheimer que sufrió su madre, quien murió hace dos años, y disparó contra Gasalla: "Yo siempre lo respeté, lo admiré como artista. Pero como persona deja mucho que desear. Entiendo que él está pasando una situación muy difícil, yo creo que debería haber gente de su familia que lo ayude. Lo trato de entender porque él está teniendo problemas como los que tenía mi mamá. Lo digo desde el dolor, salir un poco y tratar de entender por qué lo hace. Si lo que me dijo me lo decía otra persona yo lo agarro del cuello, literalmente".

"Todo el mundo conoce los ataques que tiene él, su soberbia, su locura... Cuando lo llamé para decirle de juntarnos, él empezó a hablarme de mi hijo. No les puedo ni reproducir lo que me dijo, no solamente sobre mí sino sobre los hijos de los demás", manifestó Flavio.

Y concluyó filoso: "No firmó, pero no tiene nada que ver la firma; una persona que es desquiciada, es desquiciada con un contrato, ¿para qué la querés tener?".

