Figura del Bailando presentó su renuncia: "Quedé muy angustiado"

A horas de que se confirmaran las nuevas parejas que ingresarán al Bailando 2019, Dan Breitman decidió no continuar. "Quedé muy angustiado con lo que me pasó mediáticamente la semana pasada. Yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y, sinceramente, ahora no me siento del todo bien para comenzar de 0. Más que agradecido estoy a @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede", sostuvo el ahora ex participante.

Quede muy angustiado con lo que me paso la semana pasada mediaticamente yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y sinceramente ahora no me siento del todo bien para comenzar de 0 - mas que agradecido estoy a @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede — Dan Breitman (@danbreitmanok) 26 de junio de 2019

La mala relación entre Breitman y Sofía Pachano comenzaron a las pocas semanas de su ingreso al programa. Al principio, prefirieron desmentir esas versiones, aunque los cortocircuitos fueron saliendo a la luz gala tras gala y el chispazo final se produjo antes de que salieran a bailar la Salsa de tres con Ana Sans, la madre de Sofía.

Nicolás Occhiato aceptó la propuesta de la producción de ShowMatch y se suma al Bailando 2019, en reemplazo de Breitman.