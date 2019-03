Fernando Carrilló levantó revuelo en las redes con una foto de su miembro erecto

Fernando Carrillo tomó por sorpresa a sus seguidores al compartir una reflexión que estuvo acompañada por la impactante postal de su miembro erecto. El actor venezolano quiso dar un mensaje acerca de las metas de la vida, pero todos los ojos fueron a parar directamente a su cargada entrepierna.

“Feliz fin de semana. ¡Los amo! Quiéranse y acéptense, y no permitan que NADIE les diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”, inicia el texto redactado por el ex de Catherine Fulop. Sin embargo, luego hizo un especial hincapié sobre su cuerpo y sobre sus dotes.

“Así me desperté hoy viernes. Feliz y bendecido. ¿Y tú? Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡¡Pawnnnnnnn!! Semidespierto. #Happy #Blessed #MorningGlory #GodIsGood #Home #LoveYourself #AcceptYourself #Art #SexyBody #Motivation”, reza el resto del texto, que si uno se guía por lo indicado por Carrillo, sus hashtags y la foto, la postal retrata la erección matutina de éste.

Los comentarios de variado calibre por parte de sus seguidores no tardaron en llegar. Hubo de todo, desde quienes remarcaron la dotación del actor, hasta otros que hicieron alusión a su necesidad de llamar la atención frente a la actual falta de repercusión pública por su trabajo artístico.

Carrillo protagonizó importantes telenovelas latinoamericanas durante las décadas del 80 y 90, como La dama de rosa (1986), Abigaíl (1988), María Isabel, y Rosalinda (1999). Estuvo en el Bailando en el año 2016, donde fue rápidamente eliminado, aunque protagonizó destacados momentos, como su dura pelea con Ángel De Brito o su apasionado beso con Mariana Brey. Su último paso por la televisión nacional fue en la tira infantojuvenil Divina, está en tu corazón (2017), ficción en la cual trabajó con Laura Esquivel y que se emitió por la pantalla de El Trece.

En el último tiempo, estuvo envuelto más en escándalos que en trabajos artísticos, ya que fue condenado en el 2015 por acoso sexual, y luego fue denunciado por su ex pareja y madre de sus hijos, quien lo acusó de no pasarle los haberes correspondientes para la manutención de estos.

La foto de Fernando Carrillo que levantó revuelo en Instagram

Este domingo, Fernando Carrillo compartió otra foto en su cuenta de Instagram, con el epígrafe "El domingo es ideal para hacer cualquier tipo de deporte. El mio es el fútbol el tuyo cual es ?". A lo que algún fan respondió de manera picaresca: "Ver penes en Instagram".

Fuente: Exitoína