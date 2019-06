Falleció Verónica Guerman, la fotógrafa de los famosos

A los 50 años falleció Verónica Graciela Guerman, una de las tantas trabajadoras de prensa que realizan una tarea vista por millones.

Ella era fotógrafa del sitio Teleshow, lugar desde el cual cubría eventos del mundo del espectáculo. Guerman logró ser muy respetada a nivel profesional y muy querida por el ambiente mediático.

La primera que dio la noticia fue Moria Casán, que pasó de ser retrada a amiga de Guerman. "Acaba de fallecer Vero Guerman, íntima amiga mía, a quien adoro. Me hice amiga de ella porque cuando inauguré la escuela de baile ella hizo una foto muy linda. Ahí nació una amistad más grande desde que me regaló a Kristóbal, ese perrito que para mí fue todo. Lo que me gusta es que pudimos ser hermosas amigas", dijo la diva desde su programa Incorrectas.

Luego, vino una seguidilla de mensajes de famosos.

Que tristeza por Dios!! Una divina Vero! La vamos a extrañar muchísimo!!️ https://t.co/2rql9V0h3a — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 19 de junio de 2019

Mi sentido homenaje a esta maravillosa fotógrafa @veroguerman que ha estado presente en todos los trabajos que he realizado. Trabajadora incansable. Qdp. pic.twitter.com/wvLtYzIPIe — Andrea Politti (@AndreaPolitti) 19 de junio de 2019

De no creer. Persona mas buena que conocí en mi vida creo. Rescataba perros y soliamos hablar ️ me quiero morir. Vero te quiero mucho donde quiera que estes ️ descansa en paz. https://t.co/Vptaf1FBd4 — Lelé (@candetinelli) 19 de junio de 2019

Gracias veroguerman por tu arte y AM️R que nos acompañará mas allá de tu paso por esta vida...Pedimos a Dios te reciba para disfrutar de su reino... Te queremos por siempre y para siempre .,,Los Calabró en… https://t.co/DAZHnd2tFL — Iliana Calabró (@ilianacalabro1) 19 de junio de 2019

Profunda tristeza querida Vero Guerman. Te voy a extrañar mucho!!!! Tus llamados, tu cariño, no puedo crerlo. — Laura Ubfal (@laubfal) 18 de junio de 2019