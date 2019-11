Fabián Mazzei furioso con Yanina Latorre: "¿Cuánto te paga Suar por arruinar a Araceli?"

Luego de que Araceli González contara que estaba internada e hiciera fuertes reclamos a Adrián Suar por el tema de la división de bienes tras su divorcio, Yanina Latorre contó que vivió un momento muy fuerte al cruzarse con Fabián Mazzei, pareja de la actriz, a la salida de un shopping.

"Me lo crucé de frente saliendo del súper. Él me ve, yo lo veo. Pero sigo de largo porque no lo conozco, nunca había estado con él. No lo saludé", recordó la panelista.

"Yo estaba hablando con Dora (su mamá). Yo bajo con el carrito al estacionamiento y me asusto porque alguien me toca la espalda. Me encara él y yo me comí los mocos, lo acepto.Tuve que frenar a Diego (Latorre) para que no se vayan a las manos", agregó.

Para finalizar, la rubia contó: "La primera frase que me dijo fue: '¿¡Cuánto te paga Suar por arruinar a Araceli!?'".