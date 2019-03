Como cada año, todos los fines de semana de enero y febrero se lleva a cabo el Carnaval del País en Gualeguaychú. La fiesta incluye, entre otras cosas, la elección de una reina, algo que hoy en día causa cierta polémica incluso entre las propias integrantes de las comparsas.

En ese sentido, Evangelina Carrozzo, quien fue reina en el 2006, mostró su postura para con el sistema de elección y la práctica en sí: “Por suerte hemos ido evolucionando en el pensamiento pero acá lo de elegir una reina como representante de una comparsa es una costumbre, una tradición, algo cultural. En lo personal, hoy por hoy, me parece una fiesta en la que no estoy de acuerdo”.

Según contó la ex reina, la elección no tiene que ver solo con lo físico sino con “la destreza, con la expresión corporal, con la simpatía y cómo sepa vender el carnaval”. “Pero en general son chicas que son unas bombas”, admitió Carrozzo en Modo sábado.

No solo la elección de la reina se encuentra en el foco de la polémica. La participación en las comparsas también es algo que conlleva sus críticas: “Si bien hay puro arte, los trajes más destacados tienen que ver con los cuerpos de los cánones 'fit'que exige la sociedad”, dijo Evangelina.

“No estoy de acuerdo en un montón de cosas. Creo que la elección de la reina ya no suma tanto, le daría un giro, otra vuelta o enfoque a esa elección. Como representante y no como una modelo con tanta exposición”, sostuvo.

Para Carrozzo, “la competencia entre las mujeres para ser reinas atrasa un montón” aunque por el momento, la oposición a la competencia es algo que un no se planteó de forma oficial en la Comisión del Carnaval.

