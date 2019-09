Estremecedor relato de Catherine Fulop sobre el intento de violación que sufrió a los 19 años

Catherine Fulop relató durante su paso por el living de Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David a través de la pantalla de América, una difícil situación que le tocó vivir de muy chica.

"¿Has vivido situaciones desagradables Cathy?", le preguntó la conductora, mientras hablaban de la nueva denuncia que va a realizar mañana el colectivo Actrices Argentinas.

"Sí. En realidad en el medio no, a mí me pasó empezando mi carrera, con alguien conocido que bueno, me quiso violar pero fue hace muchos años y no sé cómo salí. Me llevó hasta un hotel, imaginate, yo tenía 19 años, iba a la universidad, tenía mi auto. O sea, no sé cómo me agarró de tonta", comenzó el relato.

"Mi mamá siempre me decía, no te montes en el auto…una persona conocida, del club donde yo iba, me iba a acompañar a un casting. En un momento me dice 'vamos en un solo auto', ya ahí me monto en su auto y ahí pifié, porque fuimos a un canal de televisión y enfrente del canal de televisión había un hotel alojamiento, pero yo no sabía que era un hotel alojamiento, nunca había ido ni a ese canal de televisión ni a ese hotel", continuó.

" Y cuando él entra el auto yo me di cuenta como que ummm, esto como que es raro. No, que acá te vas a cambiar, te van a maquillar para el casting, que no sé qué, y en realidad…", comenzó a describir la situación.

"Yo ya lo percibía, pero en ese momento es como que yo le dije…Yo como que forcejeé con él y él en un punto sacó un arma, me lo pone en la cabeza, y me dice '¿qué son cinco minutos para ti?', y yo le dije 'bueno, es mi vida, así que mátame'. Yo le digo "matame ya", yo tenía una cosa así, y decía pobrecita mi mamá, pobre mi papá, que mañana me van a encontrar en la calle, en una zanja, muerta", narró.

"¿Pensabas que te mataba?", le preguntó Pamela.

"Sí, yo pensaba que me iba a matar. Porque la verdad me sentía tan idiota, porque siempre me cuidé mucho, porque mi mamá siempre me decía 'no vayas a no sé dónde'. Y bueno, la verdad es que no sé cómo zafé, porque después empecé yo como a hablarle bien, como a decirle 'oye, pero yo te conozco', y ahí él como que empezó a reaccionar, como que sí, nos conocemos, o la mato o esto tiene que terminar bien", reflexionó.

"Yo le digo 'además eres agradable, me encantas, ¡¡¡mentira!!!, empecemos a hacer una amistad y después vemos si salimos. Entonces bueno, zafé, él fue muy furioso al baño, hizo lo que tenía que hacer, destendió las camas, estaba así como rabioso y yo así como dura. Me decía 'sacate los zapatos', 'ponte cómoda', me tiraba contra la cama, me ponía la pistola", continuó.

"Yo estaba que parecía una roca, y saqué la adrenalina, yo dije 'me mata', 'acá me mata', y le dije 'cinco minutos acá para mí es mi vida, así que me vas a tener que matar'. Y eso es lo que recuerdo así de un hecho terrible que me pasó. Nunca se lo conté por supuesto a mi mamá", resaltó.

"¿Se lo contaste a alguna amiga?", indagó entonces Pamela.

"Se lo conté al que era en ese momento mi pareja, y bueno, estaban rabiosos, trataron de buscar al tipo pero era un tipo como que iba al club donde yo iba, dicen que lo agarraron a golpes en la calle, que no sé qué, pero yo nunca más lo vi. Después de ese episodio nunca más apareció por el club, el tipo desapareció", concluyó.

Fuente: Teleshow