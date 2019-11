Pablo Lescano está atravesando una complicación de salud que obligó a la suspensión de un show previsto para este sábado. La productora Impronta Music fue la encargada de dar el comunicado, aunque no explicaron claramente el claro que aqueja al popular cantante.

Patita Lescano, asistente de la banda banda tropical, y amigo cercano de Pablo extendió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. "Hoy no le quiero hablar a Pablito sino hablarle a Pablo, el que es mi amigo el que siempre se portó de 10 conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él, amigo espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música, pero lo primero es la salud amigo así que acá estoy cualquier cosa para lo que necesites, vamos Pablo fuerzas que TODO PASA amigo, Dios te bendiga su majestad".

Durante las últimas semanas, Lescano terminó su participación como jurado de Pequeños Gigantes en el programa de Susana Giménez y también atravesó un doloroso momento debido a la muerte de Ricardo Cejas, uno de los históricos guitarristas de su agrupación.