Estos son todos los ganadores de los Billboard Music Awards 2019

La apertura estuvo a cargo de Taylor Swift, quién aprovechó la velada para presentar su nuevo single, ME!, junto a Brendon Urie de Panic! At The Disco. El segundo número, en tanto, estuvo a cargo de Kelly Clarkson, quien interactuó con los asistentes antes de ponerse en su rol de anfitriona.

Además, también pasaron los coreanos de BTS junto a Halsey, Ciara, Lauren Daigle, Dan + Shay con Tori Kelly, los Jonas Brothers, Khalid, Madonna y Maluma, Paula Abdul y la ganadora del premio Icon Mariah Carey.

Aquí, todos los ganadores.

Mejor Artista

Drake

Mejor Artista Nuevo

Juice Wrld

Billboard Icon Award

Mariah Carey

Billboard Chart Achievement Award

Ariana Grande

Mejor Artista Masculino

Drake

Mejor Artista Femenina

Ariana Grande

Mejor Duo / Grupo

BTS

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Mejor Artista Hot 100

Drake

Artista con más streamings

Drake

Artista con canciones más vendidas

Drake

Mejor Artista en Radio

Drake

Mejor Artista Social

BTS

Mejor Artista de Gira

Ed Sheeran

Mejor Artista R&B

Ella Mai

Mejor Artista R&B Masculino

The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina

Ella Mai

Mejor Gira R&B

Beyoncé & JAY-Z

Mejor Artista Rap

Drake

Mejor Artista Rap Masculino

Drake

Mejor Artista Rap Femenina

Cardi B

Mejor Gira Rap

Beyoncé & JAY-Z

Mejor Artista Country

Luke Combs

Mejor Artista Country Masculino

Luke Combs

Mejor Artista Country Femenina

Carrie Underwood

Mejor Duo / Grupo Country

Dan + Shay

Mejor Gira Country

Kenny Chesney

Mejor Artista Rock

Imagine Dragons

Mejor Gira Rock

Elton John

Mejor Artista Latino

Ozuna

Mejor Artista Dance / Electrónica

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano

Lauren Daigle

Mejor Artista Gospel

Tasha Cobbs Leonard

Mejor Soundtrack

The Greatest Showman

Mejor Album Rock

Pray for the Wicked (Panic! at the Disco)

Mejor Album Billboard 200

Scorpion (Drake)

Mejor Album Rap

Scorpion (Drake)

Mejor Album Latino

Aura (Ozuna)

Mejor Album Gospel

Hiding Place (Tori Kelly)

Mejor Album R&B

17 (XXXTENTACION)

Mejor Album Country

This One's For You (Luke Combs)

Mejor Album Dance

Sick Boy (The Chainsmokers)

Mejor Album Cristiano

Look Up Child (Lauren Daigle)

Mejor Canción de Rap

"I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)

Mejor Canción de Rock

"High Hopes" (Panic! at the Disco)

Mejor Canción Top 100

"Girls Like You" (Cardi B & Maroon 5)

Mejor Canción Country

"Meant to Be" (Bebe Rexha, Florida Georgia Line)

Mejor Canción de Streamning Audio

"Sicko Mode" (Travis Scott)

Mejor Canción de Streaming Video

"In My Feelings" (Drake)

Canción más vendedora

"Girls Like You" (Cardi B & Maroon 5)

Mejor Canción de Radio

"Girls Like You" (Cardi B & Maroon 5)

Mejor Colaboración

"Girls Like You" (Cardi B & Maroon 5)

Mejor Canción R&B

"Boo'd Up" (Ella Mai)

Mejor Canción Latina

"Te boté" (Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny & Ozuna)

Mejor Canción Dance

"The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey)

Mejor Canción Cristiana

"You Say" (Lauren Daigle)

Mejor Canción Gospel

"Won't He Do It" (Koryn Hawthorne)