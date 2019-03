Estos son los estrenos en Mendoza

Maligno

Luego de que su hijo pequeño esté demostrando un comportamiento perturbador, su madre Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlandoló.

Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior.-

The Prodigy / 2019 / Estados Unidos / Terror / 92 minutos/ APM16 / Dir.: Nicholas McCarthy /Int.: Taylor Schilling, Colm Feore, Jackson Robert Scott.

Lobos

Es la crónica de una familia y su acto desesperado por mantener su forma de vida. Los Nieto son victimarios pero pronto serán víctimas de un poder que los empuja a un destino irreversible. Por aquellos…para quienes en el crímen no hay error ni inocentes

Lobos / 2019 / Argentina / Drama / 91 minutos / APM16 / Dir.: Rodolfo Durán /Int.: Luciano Cáceres, Daniel Fanego, Alberto Ajaka, César Bordón.

A dos metros de ti

Stella Grant (interpretada por Haley Lu Richardson) paso gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will (interpretado por Cole Sprouse) quién no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de todas las máquinas que lo rodean. Will y Stella se encuentran, se conocen y se enamoran. Pero, por la salud de ambos, deben mantenerse separados.-

Five Feet Apart/ 2019 / Estados Unidos / Drama, Romance / 116 minutos / APM13 / Dir.: Justin Baldoni / Int.: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Claire Forlani, Parminder K. Nagra, Moises Arias.