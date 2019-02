La favorita

A principios del siglo XVIII, Inglaterra estaba en guerra con Francia. La Reina Anne ocupaba el trono y su cercana amiga Lady Sarah gobernaba los pensamientos en su cabeza y atendía a la pobre salud de la Reina. Cuando una nueva sirvienta llega, su encanto hace que se convierta en la nueva compañia de la Reina.

The Favourite / 2019 / Reino Unido, Estados Unidos / Drama / Nominada al Oscar / 119 minutos / APM16 / Dir.: Yorgos Lanthimos / Int.: Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman, Joe Alwyn, Nicholas Hoult, Mark Gatiss.

2019

La gran aventura LEGO 2

Han pasado cinco años desde que todo era increíble y ahora los ciudadanos enfrentan una nueva gran amenaza: invasores LEGO DUPLO® del espacio exterior que destruyen todo con mucha mayor rapidez de lo que pueden reconstruirlo. La batalla para derrotarlos y restaurar la armonía en el universo de LEGO llevará a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos hacia mundos lejanos y desconocidos, incluida una extraña galaxia en la que todo es musical. Su valor, creatividad y habilidades de Maestro Constructor se pondrán a prueba y ello les revelará cuan especiales son en realidad.

The Lego Movie Sequel / 2019 / Estados Unidos, Dinamarca, Australia / Animación / 107 minutos / ATP / Dir.: Mike Mitchell, Trisha Gum / Voces originales: Margot Robbie, Chris Pratt, Alison Brie, Jonah Hill, Elizabeth Banks, Channing Tatum, Will Arnett, Tiffany Haddish.

2019

Escape Room: sin salida

Seis personas, que no se conocen entre si, reciben una curiosa invitación a jugar en un Escape Room donde, el primero que logre escapar se ganará 1 millón de dólares. Al llegar al lugar, descubren que no se trata sólo de un enigmático juego que pone a prueba su inteligencia y deducción, si no que están realmente atrapados y escapar les puede costar la vida.

The Escape Room / 2019 / Estados Unidos / Terror / 99 minutos / APM 16 / Dir.: Adam Robitel / Int.: Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Logan Miller, Jessica Sutton.

2019

El tío

A Dalmiro, la inesperada muerte de su hermano, lo obliga a ocuparse de sus sobrinos, de su cuñada, de una deuda y de un viaje. Acostumbrado a una vida apacible y rutinaria ¿Podrá asumir el desafío que le toca?

El tío / 2019 / Argentina / Drama / 76 minutos / APM 13 / Dir.: María Eugenia Sueiro / Int.: Cesar Bordon, Valentino Barone, Vanesa Maja.