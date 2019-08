Diego Brancatelli está de vacaciones en Estados Unidos junto a su familia, y para la gente que no lo quiere por su constante defensa del kirchnerismo, eso parece ser algo inadmisible y hasta contradictorio. Por esta razón, una mujer que se lo cruzó en un supermercado de Miami decidió escracharlo, increparlo, grabar un video y viralizarlo en las redes sociales.

"Me parece que sos parecido a Brancatelli. ¿Sos? ¿Y qué hacés en Miami? Me encantaría saber. ¿Qué hacés en Miami? Porque no es nada Nac & Pop estar en Miami de vacaciones", se la escucha decir a la mujer que hace la grabación mientras el periodista está de compras.

"No lo podés justificar, ¿no? Te encanta yankilandia pero después vas y defendés a Cristina. Y acá no podés patotear a nadie, ¿no? Dos veces en Estados Unidos, en Miami. Por lo menos voy a respetar a tus hijos y no los voy a filmar, pero vos, de piedra la cara", culmina la mujer, un tato agresiva y amenazante.

Cecilia Insinga, esposa de Brancatelli y periodista de TN, había hecho un descargo en las últimas horas por los insultos que recibió su marido en las redes sociales por motivo del viaje. "Hace unos días publiqué una foto en familia de mis vacaciones. Muchos comentarios fueron directo a criticar a mi marido... con la aclaración que no era contra mí. Yo les aclaro, todo lo que es insultar, descalificar o criticar a mi marido es hacerlo hacia mi también pues somos familia. No entiendo qué puede pasar por la cabeza de alguien para a una foto hermosa en familia dedicarle palabras tan tristes y llenas de odio", expresó.

Fuente: Exitoína