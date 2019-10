Escandalosa separación de Adriana Aguirre y Ricardo García: tenso momento en vivo

Durante un cuarto de siglo conformaron una de las parejas más mediáticas. Sin embargo, el desgaste que venían sufriendo desde hace ya un par de años terminó por llegar a su quiebre durante el último verano, cuando Adriana Aguirre y Ricardo García compartieron temporada teatral.

Es que el propio actor reconoció abiertamente que allí inició una relación con Mary, una joven que formaba parte de la compañía teatral.

"A mí nunca me gustó la pareja abierta. Entablé una relación seria que empezó fuerte en las termas de Río Hondo, vivíamos en el mismo edificio. Mi mujer hoy es Mary, no lo puedo decir en forma demasiado expresiva en momentos en que no lo puedo decir", sentenció Ricardo en Intrusos.

Claro que la reconocida artista no se quedó callada y tuvo su descargo en el living de Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán.

"Yo lo que siento es mucha impotencia porque no soporto los engaños, yo sería incapaz de engañar a alguien, porque es verdad, yo le entregué 25 años de mi vida, hice todo por él. Es tal cual como dice Moria, descendí al décimo subsuelo, todo lo hice por amor, entonces creo que para cerrar una historia de amor no merecía este pago. No me importa empezar de nuevo, ahora estoy separada y voy a empezar de nuevo, porque soy fuerte", expresó invadida por el llanto.

"El dolor es la humillación que tuve que pasar desde enero hasta ahora, hasta que volví de las Termas de Río Hondo. Ella renunció y él automáticamente renuncia y se va atrás de ella, se fueron prácticamente con dos o tres días de diferencia. Qué triste terminar una relación así, con una mujer como yo, que lo bancó durante 25 años, que lo sostuvo", agregó.

"Yo lo amé de verdad. No sé si fue una relación tóxica, lo único que puedo decir es que siempre que volví con él volví por amor, porque yo me casé con él por amor. Tuve tres parejas antes que fueron muy buenas y con ninguno de ellos me casé, porque con ninguna estuve enamorada como con Ricardo", sentenció.

Fuente: Teleshow