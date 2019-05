La ola de reclamos tras el polémico show de las Spice Girls en el Principality Stadium en Cardiff, al sur de Gales, crece sin parar en las redes. Hasta el momento, el regreso a los escenarios de Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B, ha tenido más pena que gloria debido a los problemas técnicos producidos en el mencionado concierto. Cada vez son más los fans que asistieron a la presentación que contó con un sonido defectuoso. Las canciones de la legendaria "girl band" de los '90 no se esucharon en todos los sectores del estadio, y varios seguidores se sienten estafados.

Las Spice ya habían empezado mal su nueva gira cuando el pasado 24 de mayo durante el primer concierto celebrado en el Croke Park de Dublín (Irlanda), también con notorios problemas de sonido : “Me siento extremadamente decepcionada con las Spice Girls. Me he ido del show tras 30 minutos, el sonido era horrible. ¡Tienen que arreglar esto por sus fans! 85 libras esterlinas por un concierto y me he ido de un concierto por primera vez”, escribió una de las fanáticas.