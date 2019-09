Enojada, Marcela Tinayre reveló la verdad sobre la salud de Marcos Gastaldi

En las últimas horas preocupó la información del accidente doméstico que sufrió Marcos Gastaldi, ex de Marcela Tinayre. En Infama (América), Luis Ventura explicó que el bancario fue internado para tratarse las heridas que le provocó una caída en su casa, que la zona más dañada de su cuerpo fueron los ojos; y que tras ser internado contrajo una bronquitis que derivó en una neumonía.

No obstante, la hija de Mirtha Legrand se molestó por la versión que indicaba que se trataba de una situación de gravedad. "Se cayó hace 16 días y desde entonces está internado. Está progresando, cada día mejora más. No es nada grave como se esta diciendo, es un tema familiar y todos nos ocupamos mucho. Gracias por preguntar, chequear y no replicar la fruta que tiraron", expresó la conductora en Clarín, pero admitiendo que está hospitalizado.

Sobre el cuadro de neumonía, dijo: "Ya casi esta saliendo de eso. Fue mejorando paso a paso pero Marcos tiene hace cuatro años una seria enfermedad que le afecta sus movimientos".

En junio, en una entrevista en Los Ángeles de la Mañana, Valeria Gastaldi, hija de Marcos, había contado que su padre sufría una "cruel enfermedad". “Es una realidad que es así, estamos cuidándolo. Es fuerte la situación porque es la persona que me tuvo en brazos”, expresó y agregó: "Marcela es muy natural. Nos hablamos un montón por el tema de mi papá. Yo lo cuido mucho y nos distribuimos las tareas con ella. Lo que nos está pasando es shockeante y muy fuerte”.

"Está pasando un momento duro. Él por ahí tampoco registra tanto lo que le pasa, y en ese sentido es mejor. Pero a veces sí registra, y es duro para todos. Lo tratamos de mantener como algo hermético porque es muy difícil”, contó la Bandana en otra entrevista.

Tinayre conoció a Gastaldi en 1998, tras separarse de Ignacio Viale, su primer esposo y padre de Nacho y Juana. El 24 de agosto de 2001 nació su hijo en común, Rocco.