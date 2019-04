En plena guerra con Nicole, Viciconte publicó una provocativa foto

Nicole Neumann y Fabián Cubero no han logrado tener una buena relación luego de su separación. La modelo y el jugador se enfrentaron en varias oportunidades y tuvieron roces por temas vinculados a la crianza de sus tres hijas.

Recientemente, Cubero manifestó su enojo de manera pública porque su ex se llevó a las pequeñas de viaje a la provincia de Salta sin notificarlo. "No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", dijo el futbolista.

Fuertes rumores señalaron que Nicole se llevó a las niñas lejos para que no pudieran acompañar a su padre al Multiteatro, donde se llevó a cabo el reestreno de la obra Nuevamente juntos, un amor de revista, en la que participa Mica Viciconte, la actual pareja de Poroto.

Además, la panelista de Incorrectas salió a defender a su pareja y aprovechó para criticar a Nicole. "Obviamente que a Fabián no le gusta: él quiere estar con las nenas. Y que se las saquen dos días sin previo aviso no está bueno y es la segunda vez que lo hace", opinó.

"Dicen que Fabián es el complicado, Fabián es el que no suelta, y acá está muy clara la situación. Él no jode a nadie, él respeta sus horarios, y encima se da el lujo de criticarlo a él. Después sale todo a la luz; obviamente trabajamos en un medio y yo, que estoy trabajando con ustedes, tengo el derecho de decirlo. Es mi pareja, obviamente lo defiendo a él porque sé cómo es la situación, entonces llega un punto que digo bueno, paren un poco. ¿Cómo es la onda?", reclamó en el ciclo que conduce Moria Casán.

Ahora, la vedette sumó más condimentos a este escándalo al publicar una foto del nuevo departamento que comparte con Poroto. "Levantarse y desayunar acá…", escribió junto a una imagen en la que aparece tomando mate en la cocina. Lo que llama la atención es que dos de las sillas llevan grabados los nombres de Allegra y Sienna.

"En estos momentos Nicole se está cortando las venas con su sorbete plástico", escribió una seguidora de Mica, en tono irónico en la red social. Mientras que otro usuario manifestó: "Me prohibís sacar una foto con tus hijas y desayuno en su mesa y en sus sillas, jajaja". De esta manera, hizo referencia a una medida cautelar que Nicole hizo en la Justicia para que Viciconte no pueda publicar fotos con las niñas.