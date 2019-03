En modo candidata, escracharon a Amalia Granata por “provida”

La periodista devenida política Amalia Granata fue víctima de un escrache en las calles de Recreo, una ciudad ubicada en Santa Fe, provincia por la cual se está postulando como pre candidata a diputada por la lista “Somos Vida” en las próximas elecciones del mes que viene.

La razón del episodio se debió a su público apoyo y militancia “provida”. La periodista fue una de las exponentes más famosas del movimiento llamado “Salvemos las dos vidas”, que se opone a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Quienes insultaron a Granata en plena vía pública fueron unas mujeres que llevaban puesto el pañuelo verde ícono de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que le propinaron una dura catarata de insultos mientras ella se refugiaba en su coche.

Sentada en el panel de Pamela a la tarde (América), Amalia relató su experiencia. “En Santa Fe estoy en plena campaña porque las elecciones primarias son el 28 de abril. Fui a una entrevista para una radio, una localidad pegadita a Santa Fe capital, y cuando terminé, salgo, me subo al auto, y veo a tres chicas con el pañuelo verde en el cuello que vienen corriendo a querer increparme. Arrancamos y me siguieron corriendo. Cuando frenamos en el semáforo me empezaron a insultar de una manera…nunca en mi vida había vivido una situación así”, narró la panelista. “Parecía poseída la que insultaba, y entre ellas filmaban la situación”, sostuvo.

“Si, si, tapate la cara, limpiate los vidrios. Porque vos tenés plata para abortar, pero los pobres no. Los pobres no tienen plata para abortar, sos una puta y ahora venís a pedir por la familia, a vos no te importa nada”, fueron algunas de las frases que le propinaron las jóvenes que encararon a la militante del bando celeste.

“El insulto constante de ‘Sos una puta, sos una puta’, ‘por tu culpa las pibas se mueren’… si se acercaban a la radio yo hubiera dialogado con ellas y podíamos debatir ideas. A mí me enriquece su postura, y yo quiero que a ellas les enriquezca la mía, pero es tremendo el nivel de odio que tienen estas mujeres”, opinó enojada Amalia.

“En un momento pensé en bajar del auto para abrazarla y contenerla”, declaró la panelista, pero reveló que declinó esa opción por temor a que las chicas feministas tengan armas. “Capaz tenían un cuchillo, o empujan y pegan”, explicó.

“Cuando se acercaron tanto al vidrio pensé que lo iban a romper, quedé descolocada en esa situación. Yo creo que fueron a buscar una situación de violencia que no iban a encontrar”, sentenció.

Fuente: Exitoína