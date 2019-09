Emmy 2019: los datos más curiosos de los "Oscar de la televisión"

Esta noche se entregarán en los Estados Unidos los Premios Emmy, conocidos también como "los Oscar de la televisión". La ceremonia de la edición número 71 de estos galardones se transmitirá en vivo desde el Teatro Microsoft de Los Angeles.

Como sucede cada año en todas las ceremonias de este tipo hay nominaciones injustas, programas "olvidados", elecciones inentendibles, pero acá siempre juega la subjetividad de los votantes y de los televidentes, que siempre tienen sus preferidos. Eso sí, antes de protestar por alguna ausencia en una categoría, hay que tener en cuenta las producciones que se tomaron en cuenta para la competencia son aquellas que se hayan emitido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de este año.

Aquí algunos datos para tener en cuenta:

La serie que lidera las nominaciones es Game of Thrones, con un número histórico: 32. La producción de HBO, que finalizó este año, espera coronar su 2019 con la mayor cantidad de galardones.

HBO lidera nuevamente las nominaciones con 137,la secunda Netflix con 117 y lejos, en un tercer lugar, la cadena NBC con 58 nominaciones. Esto significa que dos plataformas de servicio pago llegaron al podio.

Para estar en carrera para estos premios muchos actores y actrices tuvieron que pagar 225 dólares. Algunos de ellos, según datos de The Hollywood Reporter, fueron Carice Van Houten, Alfie Allen y Gwendoline Christie, los tres actores de GOT. Sin embargo no todos debieron abonar esta suma, ya que muchas estrellas fueron propuestas por las productoras de sus respectivas series, y de esa manera lograron convertirse en nominados.

La japonesa Marie Kondo y su exitoso reality de Netflix sobre el orden Tidying Up! (¡A ordenar! en español) no fue un furor pasajero. Kondo logró ingresar en los Emmy con una nominación a mejor presentadora en un programa de competencias.

Muchos actores participan en la dirección y en otros casos en el guión de las series que protagonizan. Es el caso de Jason Bateman (dirección episodios de Ozark/Netflix), Bill Hader (guionista por Barry/HBO) o Natasha Lyonne (creadora de Muñeca rusa/Netflix)

Chernobyl, la miniserie de HBO que se convirtió en un furor logró 19 nominaciones y se ubica en el puesto número 3 de candidatas, solo superada por Game of Thrones y The Marvelous Mrs. Maisel.

Llevarse la estatuilla ganadora a la casa no es gratis. Cada una tiene un costo de 400 dólares que se deben abonar para que el Emmy descanse en le hogar de las estrellas.

Muchos fueron los olvidados en los premios de este año. Tal vez más resonante sea el de Julia Roberts, por su papel en Homecoming de Amazon Prime Video. También olvidaron a Richard Madden por Bodyguard, a Sarah Paulson por la última American Horror Story. Pero también podrían sumarse las ausencias de las nominaciones de la tercera temporada de True Detective (su protagonista Mahershala Ali consiguió su candidatura) y de The Big Bang Theory que no figura en la categoría mejor comedia a pesar de haber terminado este año.

La ceremonia no contará con presentador, como sucedió en la última entrega de los Oscar. Esto no ocurre en los Emmy desde 2003 y en dos excepciones más en los años 1975 y 1998.

Phoebe Waller-Bridge una de las actrices, guionistas y showrunner más exitosa de Inglaterra consiguió que sus dos series Fleabag (donde Phoebe también actúa) y Killing Eve (el policial que creo Waller-Bridge) obtengan 11 y 9 nominaciones.

Las cartas están echadas y las nominaciones sobre la mesa. Sólo falta transitar por la red carpet y aguardar, ansiosamente, la coronación de las mejores series y programas del año.

En la Argentina la Alfombra Roja se verá a las 19 por E! Entertainment y a las 20 por TNT, mientras que la ceremonia se transmitirá en vivo desde las 21 por TNT, doblado al español, y por TNT Series, en el idioma original.

Fuente: María Eugenia Capelo para Infobae