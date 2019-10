Hoy, los equipos de Periodismo para todos, Lanata Sin Filtro y Hora 25 se enteraron que Jorge Lanata decidió no continuar con el trabajo durante el 2019 y regresar a la actividad en 2020.

La determinación se llevó a cabo en el contexto de los problemas de salud que viene teniendo por su trasplante y ante la fuerte caída que tuvo el periodista la semana pasada en la puerta de Radio Mitre.

El ciclo radial seguirá al aire con el mismo equipo de siempre y con Diego Leuco como conductor.

Tanto Jorge como su familia entendieron que lo mejor es parar un poco, mejorar de forma completa su salud y retomar la actividad en 2020.

Sus programas televisivos dejarán de salir al aire y los dos equipos de trabajo se enteraron hoy de la noticia.

Lanata viene de cuatro internaciones más la observación de la semana pasada por el duro golpe. Desde entonces no pudo regresar a la actividad aunque se pensaba que iba a estar en PPT el domingo pasado, cosa que finalmente no sucedió.

VIDEO DE LANATA

“Yo contaba el otro día en una nota algo que mucha gente me comentó después, que es que para mí es muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera “yo rezo por vos” cuando me encuentran en la calle y demás, es como que me dan algo de ellos. Bueno, sabés que me dicen también todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas que me crucé? Me dicen “cuidate”, “cuidate””, comenzó el mensaje.

“Bueno, ¿sabés qué?, les voy a decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del transplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas con ese tema. Y vos lo sabés, porque fue público, este año me internaron cuatro veces, y en el último mes me caí tres veces, y el último fue horrible, realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte”, agregó.

“O sea que ¿sabés qué?, les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla de El Trece, por esta bati pantalla, en este bati canal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo, y aparte tengo que hacerles caso. Gracias", concluyó agradecido.

Fuente: Primicias Ya