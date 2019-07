Oriana Junco protagonizó un tremendo escándalo en la calle al ir a denunciar un abuso sexual en la comisaría comunal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ubicada en el barrio de Almagro- y haber terminado a los gritos y a los golpes con un taxista.

“Es él, el que se esconde, es él. Me tocaron las tetas en un taxi, me tocaron la cola en un taxi, y ellos defienden al tachero porque yo soy trans”, gritó la mediática acusando a los oficiales de policía de no querer tomarle declaración y de discriminarla, según se observa en el video publicado por Farándula Show, pero que habría sido grabado meses atrás.

“Él es el tachero que me abusó, hijo de mil puta”, explicó Junco al propinarle una serie de cachetazos a quien según ella la manoseó en su vehículo.

“Me tocaste las tetas, me lastimaste, ¡abusador!”, gritó furiosa la mediática mientras una oficial de la Policía de la Ciudad los separaba.

Oriana declaró para las cámaras que el taxista a quien quiso denunciar la toco “adelante, atrás y en las tetas”, y aseguró que los trabajadores de la comisaría no la querían dejar ir del establecimiento.

“Las mujeres no valemos nada, nos prenden fuego todos los días, nos matan a hachazos, nos drogan, nos abusan, nos cogen. Yo no lo permito”, sentenció indignada.

A fines del año pasado, Oriana vivió otro terrible suceso cuando desvalijaron su casa en vísperas de Navidad. En esa ocasión, el hecho delictivo incluyó discusiones y drogas, y la mediática denunció que la indujeron con alguna sustancia para robarle diez mil pesos. "Tenía una fantasía conmigo y quería que pasemos una noche juntos (…) Había preservativos en el piso y no recuerdo que hayamos hecho nada", indicó Junco en diciembre del 2018. Un año antes, en el mes de mayo, Oriana fue detenida en una reconocida pizzería del barrio de Recoleta acusada se haberle pegado a una amiga y a un oficial de policía, sin embargo, afirmó que fue al revés, asegurando que ella fue quien recibió golpes.

