El Trece se quedó con una figura que revolucionó Telefe

Argentina, Tierra de Amor y Venganza es el gran éxito en materia de rating de este 2019, y uno de los pilares (junto a Marcelo Tinelli), para que El Trece domine el prime time de la televisión, a pesar que Telefe se siga imponiendo en la medición global mes a mes.

Así como sabemos que Benjamín Vicuña abandonará antes las grabaciones de la ficción (aunque estará al aire hasta el final gracias a que adelantará todas sus escenas), ahora se conoció el nombre del nuevo ingreso que tendrá la tira de Pol-ka: Maite Lanata.

Vale recordar que la actriz viene de interpretar uno de los personajes más fuertes de 100 Días para Enamorarse, la historia de Underground que se destacó en la grilla de 2018 en la señal de Viacom. Maite encaró a Juani, una chica que vivió toda su transformación en Juan, y que fue uno de los ejes más importantes de la ficción. Además, ahora también es parte de El Marginal 3, en la Televisión Pública (ya había estado en la primera temporada).

Tal como informaron en La Pavada del diario Crónica, Lanata comenzará a grabar la semana que viene y saldrá al aire en el capítulo 113 y estará hasta el final de la serie. Interpretará a la hija no reconocida de Trauman (Fernán Mirás) que se aparece para vengarse de su padre y en esa lucha también se enfrentará a Raquel (China Suárez).

Maite transita un gran momento en su carrera. Es que además de todo lo nombrado estuvo en la segunda temporada de El Jardín de Bronce, y filmó La Sombra del gato, una película en la que además de compartir elenco con Luis Machín, Mónica Antonopulos, Rita Cortese, Miguel Ángel Solá, Cande Molfese y Guillermo Zapata, trabajó junto al mexicano Danny Trejo, conocido en Hollywood por su papel de Machete.

"Lo interesante de 100 días.. es que expuso una causa social que fue muy grande, ayudó muchísimo. Se necesitaba de mucho respeto. Realmente no me gusta hacer personajes cuyas realidades desconozco. Eso sería una falta de compromiso con una causa que lleva adelante todo el colectivo LGTB, donde se exponen cosas que estuvieron marginadas durante muchísimo tiempo. Al no ser parte de esa comunidad, me tuve que llenar de información para tratarlo lo más respetuosamente posible", expresó la actriz en una entrevista con La Nación sobre su emblemático papel en la tira de Telefe.

Maite Lanata

