El rotundo cambio físico de Pamela Pombo: de vedette a fisicoculturista

Se hizo conocida en 2011 y saltó a la fama como una de "Las hermanas Pombo". Trabajó como modelo y vedette, pero descubrió que el mundo del espectáculo no era lo suyo y decidió seguir su carrera como deportista.

.

Pamela Pombo hoy tiene 34 años y en una entrevista exclusiva con Teleshow comentó al respecto: "Me pasó que dejé de disfrutar el hecho de ir a los programas y estar en el ambiente. Y dije ‘Si no lo disfruto, no es para mí’. Yo soy de las que creen que la vida es una sola, que hay que disfrutarla y vivirla como te gusta. Esto me encanta, me apasiona, la paso bien y lo disfruto".

En 2014 conoció a su novio, el campeón argentino y sudamericano de fisicoculturismo Gerardo Repollo quien la acompañó en su nuevo proyecto. "Al mes de estar saliendo me dijo que ya estaba para competir", dice sobre su pareja y entrenador.

Desde entonces, y ya como una fisicoculturista profesional se consagró en torneos locales e internacionales en los que salió primera en su categoría Campeonato Argentino, Campeonato Sudamericano, Arnold Classic Brasil, Súper Show Chile, entre otros. También viajó al Mr. Olympia de Las Vegas en dos ocasiones quedando en el sexto y séptimo puesto entre 25 atletas.